Об этом рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в комментарии "РБК-Украина".
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"Киев является приоритетной целью врага. Противник будет тратить драгоценные ракеты, в том числе, и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", – сказал Шаманов.
Какими будут атаки и цели врага
Представитель КГВА предположил, что в дальнейшем это могут быть как и дроновые атаки, так и комбинированные.
Это попытки истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться,
– подчеркнул Шаманов.
А затем еще раз призвал киевлян заботиться о безопасности.
"Жизнь и здоровье украинцев это самое главное что у нас есть", – добавил спикер.
Заметим, что в ночь на 2 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Враг запустил на столицу крылатые ракеты, баллистику и один беспилотник. Обломки ракет упали в разных районах столицы. Ранения получили 3 человека.