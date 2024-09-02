Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в коментарі "РБК-Україна".

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"Київ є пріоритетною ціллю ворога. Противник буде витрачати дорогоцінні ракети, зокрема, й на столицю. Це і крилаті ракети, і балістика, і дрони", – сказав Шаманов.

Якими будуть атаки та цілі ворога

Представник КМВА припустив, що надалі це можуть бути як і дронові атаки, так і комбіновані.

Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися,

– наголосив Шаманов.

А відтак ще раз закликав киян дбати про безпеку.

"Життя і здоров'я українців це найголовніше що у нас є", – додав речник.

Зауважимо, що у ніч проти 2 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Ворог запустив на столицю крилаті ракети, балістику та один безпілотник. Уламки ракет упали у різних районах столиці. Поранень зазнали 3 людей.