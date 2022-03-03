Обстрелы Мариуполя не прекращаются: видео ужасных последствий

В сети появилось видео ужасных последствий обстрела Мариуполя. Оккупанты не прекращают бить по городу.

В основном обстреливают гражданские массивы. В настоящее время более 200 раненых и десятки погибших.

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Мариуполь. Ситуация в городе сложная. Обстрелы почти не прекращаются. Бьют в основном по гражданским. Более 200 раненых. Десятки погибших,

– говорится в сообщении.

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