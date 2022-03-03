Обстрелы Мариуполя не прекращаются: видео ужасных последствий
3 марта 2022 , 21:56Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
В сети появилось видео ужасных последствий обстрела Мариуполя. Оккупанты не прекращают бить по городу.
В основном обстреливают гражданские массивы. В настоящее время более 200 раненых и десятки погибших.
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Мариуполь. Ситуация в городе сложная. Обстрелы почти не прекращаются. Бьют в основном по гражданским. Более 200 раненых. Десятки погибших,
– говорится в сообщении.
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