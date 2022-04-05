Российские наемники не оставляют попыток захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Ряд населенных пунктов оккупанты обстреливают безостановочно, а некоторые из них даже пытаются брать штурмом.

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Российские наемники хотят захватить весь Донбасс

Как отмечают в Генштабе ВСУ, основные усилия оккупанты сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное. Также они не оставляют попыток взять под полный контроль Мариуполь. Кроме того, планируются наступательные действия в районе населенного пункта Золотая Нива.

Так, в районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива не утихают артиллерийские обстрелы. Оккупанты бьют по подразделениям ВСУ, а также гражданской инфраструктуре.

Что касается населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиново, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка и Новоселовка вторая, то их оккупанты пытались штурмовать. В Генштабе подчеркивают, что попытки не увенчались успехом.

Кроме того, российские наемники продолжают наносить массированные авиационные, а также артиллерийские удары по Мариуполю.

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