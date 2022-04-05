Російські найманці не полишають спроб захопити територію Луганської та Донецької областей. Низку населених пунктів окупанти обстрілюють безупинно, а деякі з них навіть намагаються брати штурмом.

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Російські найманці хочуть захопити весь Донбас

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, основні зусилля окупанти зосереджують на взяття під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне. Також вони не полишають спроб взяти під повний контроль Маріуполь. Крім того, плануються наступальні дії у районі населеного пункту Золота Нива.

Так, у районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар'їнка, Золота Нива не вщухають артилерійські обстріли. Окупанти б'ють по підрозділах ЗСУ, а також цивільній інфраструктурі.

Що стосується населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка та Новоселівка друга, то їх окупанти намагалися штурмувати. У Генштабі підкреслюють, що спроби не увінчалися успіхом.

Крім того, російські найманці продовжують завдавати масовані авіаційні, а також артилерійські удари по Маріуполю.

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