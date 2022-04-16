В Днепропетровской области ночью враг попал в объект хозяйственной инфраструктуры. В результате обстрела здания разрушены. Пока информации о пострадавших нет, детали атаки выясняются, передает 24 канал.

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Оккупанты в течение суток и ночи били по многим областям

В Полтавской области поздно вечером также под обстрел попал объект хозяйственной инфраструктуры в одном из сел области. Сообщают о разрушении построек. К сожалению, из-за «прилета» один человек погиб, еще один – пострадал.

Российские войска попали по объекту инфраструктуры в Кировоградской области поздно вечером. Пожар уже ликвидирован. Из-за атаки есть погибшие и пострадавшие.

В Харькове интенсивность обстрелов в отдельных районах в сутки увеличилась. Вчера, 15 апреля, в самом городе были ранены 50 человек, 9 гражданских погибли. Что касается области, то оккупанты обстреливали Дергачи, Балаклею, Золочев. Погибли 2 человека, 3 – пострадали. Также сейчас идут бои в Изюмском направлении Харьковской области.

В Луганской области россияне минометами обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную. В Кременной известно об одном погибшем, в Лисичанске трое человек были ранены. В Северодонецке перебит центральный газопровод, город до сих пор без воды и газа. Вражеский снаряд попал в газопровод и в Лисичанске, последствия менее критичны.

Вчера вечером под обстрелы попал Покровский район Донецкой области. В селах Запорожье и Серебряное был пожар в жилых домах, поврежден детский сад.

С ночи и до утра оккупанты обстреливали район Новоселовки. Город-герой Мариуполь держится, но ситуация остается критичной.

В Херсонской области раздавались взрывы и обстрелы. Но подробной информации о разрушениях и пострадавших нет. Во многих населенных пунктах области гуманитарный кризис, а оккупанты занимаются мародерством.

В Николаевской области за прошедшие сутки войска РФ нанесли удары с реактивных систем залпового огня по гражданским объектам. По предварительным данным, погибли 5 человек и еще 15 ранены. Утром 16 апреля в Николаеве был обстрелян инфраструктурный объект. Все детали уточняются.

Относительно тихо было не только на западе

По сравнению с другими областями, спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

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