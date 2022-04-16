На Дніпропетровщині вночі ворог влучив в об’єкт господарської інфраструктури. Внаслідок обстрілу будівлі зруйновано. Наразі інформації щодо постраждалих немає, деталі атаки з’ясовуються, передає 24 канал.

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Окупанти впродовж доби та ночі гатили по багатьох областях

На Полтавщині пізно ввечері також під обстріл потрапив об‘єкт господарської інфраструктури в одному з сіл області. Повідомляють про руйнування будівель. На жаль, через «приліт» одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Російські війська влучили по об’єкту інфраструктури Кіровоградщини пізно ввечері. Пожежу вже ліквідували. Через атаку є загиблі та постраждалі.

У Харкові інтенсивність обстрілів в окремих районах за добу збільшилася. Вчора, 15 квітня, у самому місті було поранено 50 осіб, 9 цивільних загинули. Щодо області, то окупанти обстрілювали Дергачі, Балаклію, Золочів. Загинуло 2 людей, 3 – постраждали. Також зараз йдуть бої в Ізюмському напрямку Харківщини.

На Луганщині росіяни мінометами обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Кремінну. У Кремінній відомо про одного загиблого, у Лисичанську трьох людей було поранено. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід, місто досі без води та газу. Ворожий снаряд потрапив в газопровід і в Лисичанську, наслідки менш критичні.

Вчора ввечері під обстріли потрапив Покровський район на Донеччині. У селах Запоріжжя і Срібне була пожежа у житлових будинках, пошкоджено дитячий садок.

Від ночі і до ранку окупанти обстрілювали район Новоселівки. Місто-герой Маріуполь тримається, але ситуація залишається критичною.

На Херсонщині лунали вибухи та обстріли. Але детальної інформації щодо руйнувань та постраждалих немає. В багатьох населених пунктах області гуманітарна криза, а окупанти займаються мародерством.

У Миколаївській області впродовж минулої доби війська РФ завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах. За попередніми даними, загнули 5 людей та ще 15 поранені. Вранці 16 квітня у Миколаєві обстріляли інфраструктурний об'єкт. Усі деталі уточнюються.

Відносно тихо було не лише на заході

У порівнянні з іншими областями, спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях. А також на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

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