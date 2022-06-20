Российские кафиры хотят снова превратить Харьков в прифронтовый город и собрались возобновлять наступательные действия в области. Тактика россиян не изменилась – они просто уничтожают все вокруг своей артиллерией.

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Харьков будут обстреливать долго

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, в Украине началась историческая неделя – Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС. Российские кафиры решили "поздравить" нас наступлением на Харьков, чтобы запугать Европу и заставить изменить решение. Также очень большие силы враг бросит на штурм Северодонецка, есть угроза обстрелов и других прифронтовых городов.

По словам Арестовича, группировка врага на юге Белгородской области может пойти на Харьков. Такая вероятность очень высока – эти войска врага уже дошли до стадии операционной готовности.

Россияне вчера и сегодня активно избивали по Харькову разнообразное оружие. Это классический прифронтовый город, по которому враг наносит удары. Я очень настоятельно рекомендую харьковчанам вывезти из города пожилых людей и детей. Боюсь, что эта история надолго,

– сказал он.

Также в наступление пошли все силы врага от Изюма к Попасной. ВСУ справились с атакой врага, держат оборону и не дают россиянам продвигаться дальше.

Война России против Украины: последние события

В плену российских кафиров находятся 75 отважных защитников острова Змеиный. Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Российские кафиры продолжают обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей. В Сумскую область они с помощью беспилотников сбросили взрывчатку , также вели обстрелы из артиллерии. К сожалению, один мужчина погиб.

ВСУ под Изюмом уничтожили танковую дивизию кафиров. Как выяснилось, россияне бросили в бой 19-летних захватчиков.

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