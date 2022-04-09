Об этом в эфире единого телемарафона рассказал глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай.

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Самые сложные участки в Луганской области

По словам Гайдая, враг не останавливается и обстреливает Луганщину со всех видов вооружения.

Самые сложные участки – это Рубежное, Попасное и Горное городское территориальное общество, которые обстреливаются с утра до ночи.

Поскольку российские военные отказываются от наземных боев, большинство обстрелов производится с помощью авиации.

В то же время Гайдай отметил, что враг не может продавить защиту Попасной и Рубежной. Следовательно, сейчас россияне сосредоточились на накоплении сил для наступления.

Что происходит в Луганской области: данные за утро 9 апреля

Ежедневно увеличивается и интенсивность обстрелов.

Северодонецк обстреливают кварталами, целыми квадратами. Нет разницы, что подпадает под обстрелы – или школа, или жилой квартал,

– сообщил председатель ОВА.

Обратите внимание – потери врага по состоянию на 9 апреля