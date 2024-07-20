Об этом в эфире 24 Канала озвучил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что этот удар не был массированный. Обычно в таких случаях россияне оправдываются тем, что якобы их ракеты направлялись по военным целям, а случайно поразили гражданские объекты. Однако 19 июля в Николаеве был действительно террор со стороны оккупантов.

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Российская армия терроризирует юг Украины

Братчук отметил, что враг направил ракету по жилому району Николаева, где расположен детский сад и площадка. Среди погибших 4 человека, один из них – 12-летний мальчик, участник известного в городе танцевального ансамбля народного танца. Ребенок стал жертвой российского террора, как и другие погибшие и раненые.

"Точечные удары со стороны оккупантов продолжаются по югу Украины, в том числе и по Одесской области, здесь враг пытается бить не только по мирным людям, но и поражать портовую и припортовую инфраструктуру. А на Николаевщине почти ежедневно такие удары, здесь враг атакует жилые и критические объекты инфраструктуры", – озвучил Братчук.

По словам Братчука, на юге Украины очень активно работает вражеская аэроразведка. Украинские силы и средства ПВО уже научились эффективно отрабатывать по этим дронам.

Появление разведдронов в небе свидетельствует о том, что враг будет пытаться наносить удары. К баллистическому террору оккупанты добавили ракету Х-59, поэтому угроза есть постоянно,

– подчеркнул Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что на Херсонщине в дополнение ко всему российская армия использует и FPV дроны. Ими россияне пытаются бить по гражданским людям, беспилотник ищет коммунальщиков, спасателей, скопления людей.