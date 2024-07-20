Про це в етері 24 Каналу озвучив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що цей удар не був масований. Зазвичай в таких випадках росіяни виправдовуються тим, що нібито їхні ракети спрямовувались по військових цілях, а випадково уразити цивільні об'єкти. Однак 19 липня в Миколаєві був дійсно терор з боку окупантів.

Дивіться також Смертельний удар по Миколаєву: у лікарні помер ще один чоловік

Російська армія тероризує південь України

Братчук наголосив, що ворог спрямував ракету по житловому району Миколаєва, де розташований дитячий садок й майданчик. Серед загиблих 4 людей, один з них – 12-річний хлопчик, учасник відомого в місті танцювального ансамблю народного танцю. Дитина стала жертвою російського терору, як й інші загиблі й поранені.

"Точкові удари з боку окупантів продовжуються по півдню України, зокрема й по Одещині, тут ворог намагається бити не лише по мирних людях, а й уражати портову й припортову інфраструктуру. А на Миколаївщині майже щодня такі удари, тут ворог атакує житлові й критичні об'єкти інфраструктури", – озвучив Братчук.

Зі слів Братчука, на півдні України дуже активно працює ворожа аеророзвідка. Українські сили й засоби ППО вже навчилися ефективно відпрацьовувати по цих дронах.

Поява розвіддронів у небі свідчить про те, що ворог буде намагатися завдавати ударів. До балістичного терору окупанти додали ракету Х-59, тому загроза є постійно,

– наголосив Братчук.

Речник Української добровольчої армії "Південь" зазначив, що на Херсонщині в додаток до всього російська армія використовує й FPV дрони. Ними росіяни намагаються влучати по цивільних людях, безпілотник шукає комунальників, рятувальників, скупчення людей.