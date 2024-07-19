Атакували загарбники саме житловий район міста, ймовірно, ракетою Х-59. Про загибель Кіріла повідомили у колективі народних танців SOUVENIR, який відвідував хлопчина.

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Відійшов у вічність Кіріл Дядюшка

Станом на 20:00 було відомо загалом про трьох загиблих, серед яких хлопчик Кіріл Дядюшка. Жертвою російської атаки також стала літня жінка.

У нашому колективі сталося величезне горе. Більше немає нашого Кіріла Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити за що немає слів. Жахливий біль,

– написали у SOUVENIR-Folk Dance Group.

Також танцювальний колектив опублікував кадри, на яких, зокрема, видно Кіріла в народному костюмі.

Яким був Кіріл Дядюшка / Фото SOUVENIR-Folk Dance Group

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Згадаємо, що рятувальники та поліцейські обстежують місце події в Миколаєві. Окрім трьох будинків, руйнувань зазнав і дитячий садок. Мати загиблого Кіріла – у стані шоку. Їй на допомогу прийшли психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.