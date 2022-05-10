Спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской и Черниговской, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на данные ОП из регионов.

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Харьковщина и Днепропетровщина

В Днепропетровской области ночью постоянные тревоги. Под утро россияне снова обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии. Задело несколько домов, но пострадавших нет. Подробную информацию о последствиях уточняют.

В Харькове ночь тоже была сравнительно спокойной. За сутки один человек пострадал в результате обстрелов в Слободском районе. Кроме того, оккупанты обстреливали Харьковский и Балаклейский районы, там 4 раненых.

В Циркунах погибли три человека, две женщины взорвались на растяжке. Изюм Продолжаются бои у Изюма.

Донетчина и Луганщина

Самые трудные бои идут в Донецкой и Луганской областях. В последний эпицентр переместился в район Белогоровки между Попасной и Лисичанском.

Россияне продолжают обстреливать Северодонецк и Лисичанск. Был "прилет" на Лисичанский НПЗ. Возник пожар площадью 360 квадратных метров.

В Донецкой области идут тяжелые бои близ Лимана, в районе Марьинки и Новомихайловки. В Марьинке существуют значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Вечером и утром в Авдеевке были артиллерийские обстрелы и прямые попадания в многоэтажки. Ночью – два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются.

Также оккупанты готовят по Торецку, поселкам Железное и Нью-Йорк. Вчера здесь сгорела одна из немногих исторических памятников – паровая мельница Петера Дикка, пережившая 2 мировые войны.

В Мариуполе оккупанты провели акцию до 9 мая и развернули 300-метровую "колорадскую" ленту. Военные на "Азовстали" держатся.

Одесщина и Николаевщина

В Одессе были ракетные обстрелы. Россияне разрушили торговый центр и склад готовой продукции. Один человек погиб, 5 раненых привезли в больницу.

В Николаевской области всю ночь обстреливали поселок Первомайское. Погиб 81-летний житель и возник пожар, горели гаражи. Вечером обстреляли район села Белозвезда, ночью – села Галицыновской ОТГ. Оккупанты уничтожили 3 дома. Также вечером били по селу Баловно и по Широковской общине. Там вышла из строя электроподстанция.

Херсонщина

Захватчики устроили в области празднования 9 мая. Массовку создали сами оккупанты и актеры из Крыма и псевдореспублик. Днем и ночью в Херсонской области был слышен ряд взрывов. Самая горячая ситуация – в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. В области есть десятки деревень и поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды.

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