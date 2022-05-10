Спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані ОП з регіонів.
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Харківщина та Дніпропетровщина
У Дніпропетровській області вночі були постійні тривоги. Під ранок росіяни знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків, але постраждалих немає. Детальну інформацію щодо наслідків уточнюють.
У Харкові ніч теж була порівняно спокійною. За добу одна людина постраждала внаслідок обстрілів в Слобідському районі. Крім того, окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони, там 4 поранених.
У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці. Ізюм Тривають бої біля Ізюма.
Донеччина та Луганщина
- Найважчі бої йдуть в Донецькій та Луганській областях. В останній епіцентр перемістився у район Білогорівки, що між Попасною та Лисичанськом.
- Росіяни продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Був "приліт" на Лисичанський НПЗ. Виникла пожежа площею 360 квадратних метрів.
- На Донеччині йдуть важкі бої поблизу Лиману, в районі Мар‘їнки та Новомихайлівки. У Мар'їнці є значні руйнування цивільної інфраструктури.
- Ввечері та зранку в Авдіївці були артилерійські обстріли та прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.
- Також окупанти гатять по Торецьку, селищах Залізне та Нью-Йорк. Вчора тут згоріла одна з небагатьох історичних пам'яток – паровий млин Петера Дікка, який пережив 2 світові війни.
- У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня та розгорнули 300-метрову "колорадську" стрічку. Військові на "Азовсталі" тримаються.
Одещина та Миколаївщина
В Одесі були ракетні обстріли. Росіяни зруйнували торговий центр та склад готової продукції. Одна людина загинула, 5 поранених привезли в лікарню.
У Миколаївській області всю ніч обстрілювали селище Первомайське. Загинув 81-річний мешканець та виникла пожежа, горіли гаражі. Ввечері обстріляли район села Білозірка, вночі –села Галицинівської ОТГ. Окупанти знищили 3 будинки. Також ввечері гатили по селу Баловне і по Широківській громаді. Там вийшла з ладу електропідстанція.
Херсонщина
Загарбники влаштували в області святкування 9 травня. Масовку створили самі окупанти та актори з Криму і псевдореспублік. Вдень та вночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація – у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. В області є десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла та води.
До теми – Ранкове зведення Генштабу за 9 травня: