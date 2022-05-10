Спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані ОП з регіонів.

Читайте також Найважче протистояння – на Донеччині та Луганщині: карта бойових дій станом на 10 травня

Харківщина та Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області вночі були постійні тривоги. Під ранок росіяни знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків, але постраждалих немає. Детальну інформацію щодо наслідків уточнюють.

У Харкові ніч теж була порівняно спокійною. За добу одна людина постраждала внаслідок обстрілів в Слобідському районі. Крім того, окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони, там 4 поранених.

У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці. Ізюм Тривають бої біля Ізюма.

Донеччина та Луганщина

Найважчі бої йдуть в Донецькій та Луганській областях. В останній епіцентр перемістився у район Білогорівки, що між Попасною та Лисичанськом.

Росіяни продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Був "приліт" на Лисичанський НПЗ. Виникла пожежа площею 360 квадратних метрів.

На Донеччині йдуть важкі бої поблизу Лиману, в районі Мар‘їнки та Новомихайлівки. У Мар'їнці є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Ввечері та зранку в Авдіївці були артилерійські обстріли та прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.

Також окупанти гатять по Торецьку, селищах Залізне та Нью-Йорк. Вчора тут згоріла одна з небагатьох історичних пам'яток – паровий млин Петера Дікка, який пережив 2 світові війни.

У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня та розгорнули 300-метрову "колорадську" стрічку. Військові на "Азовсталі" тримаються.

Одещина та Миколаївщина

В Одесі були ракетні обстріли. Росіяни зруйнували торговий центр та склад готової продукції. Одна людина загинула, 5 поранених привезли в лікарню.

У Миколаївській області всю ніч обстрілювали селище Первомайське. Загинув 81-річний мешканець та виникла пожежа, горіли гаражі. Ввечері обстріляли район села Білозірка, вночі –села Галицинівської ОТГ. Окупанти знищили 3 будинки. Також ввечері гатили по селу Баловне і по Широківській громаді. Там вийшла з ладу електропідстанція.

Херсонщина

Загарбники влаштували в області святкування 9 травня. Масовку створили самі окупанти та актори з Криму і псевдореспублік. Вдень та вночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація – у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. В області є десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла та води.

До теми – Ранкове зведення Генштабу за 9 травня: