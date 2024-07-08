Кроме того, в громаде возник пожар. На местах находились все необходимые экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки.

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Какие последствия вражеского обстрела Никополя

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что для удара по Никопольской общине применял дроны-камикадзе и артиллерию. От атак страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто,

– отметил Лысак.

Последствия вечерней атаки по Никополю / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Он также рассказал, что на местах возникло несколько пожаров, которые спасатели потушили.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что среди пострадавших было три женщины – 81, 41, 64 лет, а также – 10-летний мальчик. К счастью, обошлось без серьезных травм, поэтому все они будут лечиться дома.

Кроме того, пожар задел частное предприятие в Никопольской громаде.

В Никополе травмированы 4 человека / Фото с телеграм-канала Николая Лукашука

Ранее Сергей Лысак в своем телеграм-канале писал, что оккупанты постоянно обстреливают Никополь из артиллерии. Пострадавшие, которые были в городе в результате вражеской атаки, получили осколочные ранения и ожоги.