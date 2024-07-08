Окрім того, у громаді виникла пожежа. На місцях перебували всі необхідні екстрені служби, щоб ліквідувати наслідки ворожої атаки.

До теми Нікополь зазнав потужного обстрілу: в місті четверо постраждалих

Які наслідки ворожого обстрілу Нікополя

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що для удару по Нікопольській громаді застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Від атак потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто,

– зазначив Лисак.

Наслідки вечірньої атаки по Нікополю / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Він також розповів, що на місцях виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що серед постраждалих було три жінки – 81, 41, 64 років, а також – 10-річний хлопчик. На щастя, обійшлося без серйозних травм, тому всі вони лікуватимуться вдома.

Окрім того, пожежа зачепила приватне підприємство у Нікопольській громаді.

У Нікополі травмовано 4 людей / Фото з телеграм-каналу Миколи Лукашука

Раніше Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі писав, що окупанти постійно обстрілюють Нікополь з артилерії. Постраждалі, які були у місті внаслідок ворожої атаки, зазнали осколкових поранень і опіків.