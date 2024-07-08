Окупанти постійно обстрілюють Нікополь із артилерії. Наслідки ворожої атаки показав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Читайте також На Харківщині легковик підірвався на ворожій міні: на місці виявили фрагменти тіла немовля
Росіяни 7 липня обстріляли Нікополь
У місті під час обстрілу були пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.
Все, що треба знати про росіян та мету цих нелюдів у нашій країні. Вони б'ють по мирних містах і селах. За вечір у Нікополі вже четверо постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик,
– написав Лисак.
В ОВА додали, що серед потерпілих також троє жінок – 41, 64 та 81 років. Вони отримали осколкові поранення та опіки.
На одному з подвір'їв сталася пожежа, понівечені також господарські споруди та теплиці.
Днем раніше, 6 липня, російські війська двічі атакували рятувальників у Нікополі. Тоді фахівці ДСНС України приїхали гасити пожежу, яка виникла після атаки. Внаслідок першого влучання було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття.
Російські війська також вдарили по Павлограду
Вночі 7 липня росіяни били ракетами по Павлограду. Сергій Лисак розповів, що уламками там було пошкоджено 4 приватні будинки.
На щастя, в Павлограді обійшлося без жертв і поранених.