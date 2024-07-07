У місті після 00:38 чули серію вибухів. Повідомлялося про загрозу балістичного озброєння зі Сходу.
Дивіться також Між модульними реакторами й Чорнобилем: чи слід перезапускати ЧАЕС, скільки АЕС втратила Україна
Атака на Павлоград
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки російської атаки на Павлоград.
Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених,
– написав він.
Водночас під час вечірніх та ранкових обстрілів у Нікопольському районі було травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років. Росіяни застосовували по Нікополю важку артилерію, дрони-камікадзе та РСЗВ.
У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто. Окрім цього, під удар потрапила й техніка рятувальників, яка гасила пожежу після першого удару. Пожежники перебували в укриттях.
Наслідки російських атак на Дніпропетровську область / фото Сергій Лисак