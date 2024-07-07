В місті пролунала серія вибухів. Ворог атакував балістикою.

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Що відомо про атаку на Павлоград

Об 00:38 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Вже за декілька хвилин в Павлограді Дінпропетровської області пролунали перші вибухи. Першими про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Трохи пізніше о 00:58 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Згодом цю інформацію підтвердили кореспонденти Суспільного.

У Павлограді чутно звуки вибухів,

– написали там.

Моніторингові канали повідомляють, що по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М". Ймовірно, пуски було здійснено з Воронезької області.

Втім, наразі будь-яка офіційна інформація щодо вибухів у Павлограді відсутня.

До слова, 4 липня росіяни завдали удару по цивільній портовій інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 людей, вони перебувають у лікарні.