В місті пролунала серія вибухів. Ворог атакував балістикою.
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Що відомо про атаку на Павлоград
Об 00:38 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Вже за декілька хвилин в Павлограді Дінпропетровської області пролунали перші вибухи. Першими про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Трохи пізніше о 00:58 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Згодом цю інформацію підтвердили кореспонденти Суспільного.
У Павлограді чутно звуки вибухів,
– написали там.
Моніторингові канали повідомляють, що по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М". Ймовірно, пуски було здійснено з Воронезької області.
Втім, наразі будь-яка офіційна інформація щодо вибухів у Павлограді відсутня.
До слова, 4 липня росіяни завдали удару по цивільній портовій інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 7 людей, вони перебувають у лікарні.