За даними правоохоронців, родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі. Про трагічний випадок повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок підриву на міні загинули 4 людини

Наразі триває розпізнавання тіл. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини.

Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники,

– додав Синєгубов.

В ОВА нагадали, що усі лісосмуги та узбіччя доріг деокупованих територій є вкрай небезпечними. Також протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі. Українців закликають у разі виявлення вибухонебезпечного предмета одразу дзвонити в 101.

Раніше на Харківщині легкова автівка наїхала на ворожу міну. Інцидент стався 24 червня в селі Слобожанське Липецької громади. Тоді від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка – під час евакуації до лікарні.