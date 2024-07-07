По данным правоохранителей, семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе. О трагическом случае сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В результате подрыва на мине погибли 4 человека

Сейчас продолжается опознание тел. По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка.

Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели,

– добавил Синегубов.

В ОВА напомнили, что все лесополосы и обочины дорог деоккупированных территорий являются крайне опасными. Также противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли. Украинцев призывают в случае обнаружения взрывоопасного предмета сразу звонить в 101.

Ранее в Харьковской области легковой автомобиль наехала на вражескую мину. Инцидент произошел 24 июня в селе Слобожанское Липецкой громады. Тогда от полученных травм мужчина погиб на месте, женщина – во время эвакуации в больницу.