Враг продолжает причинять вред мирному населению, ведь прямое противостояние с украинскими героями имеет для оккупантов только два завершения: смерть или плен (если очень повезет). Оккупанты обстреливают гражданских с помощью авиации и артиллерии.

Кстати Оккупанты не контролируют территории, только дороги и некоторые населенные пункты: актуальная карта

Украинцы без света

За время войны враг нанес ущерб энергетической инфраструктуре. На сегодняшний день без света осталось 7775 трансформаторных подстанций и 956 населенных пунктов.

Министерство энергетики сообщает, что пользоваться светом не могут более 646 тысяч. потребителей. Ремонтные бригады пытаются устранять недостатки и оперативно восстанавливать электроснабжение, как только заканчиваются боевые действия.

В эти сутки удалось возобновить электроснабжение в 127 населенных пунктах (118 тысячам потребителей), но из-за обстрелов продолжают возникать новые повреждения.