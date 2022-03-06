Ворог продовжує завдавати шкоди мирному населенню, адже пряме протистояння з українськими героями має для окупантів лише два завершення: смерть або полон (якщо дуже пощастить). Окупанти обстрілюють цивільних за допомогою авіації та артилерії.

До речі Окупанти не контролюють території, лише дороги і деякі населені пункти: актуальна карта

Українці без світла

За час війни ворог завдав шкоди енергетичній інфраструктурі. Станом на сьогодні без світла залишилося 7775 трансформаторних підстанцій та 956 населених пунктів.

Міністерство енергетики повідомляє, що користуватися світлом не можуть понад 646 тисяч. споживачів. Ремонтні бригади намагаються усувати недоліки та оперативно відновлювати електропостачання, як тільки закінчуються бойові дії.

Цієї доби вдалося відновити електропостачання в 127 населених пунктах (118 тисячам споживачів), але через обстріли продовжують виникати нові пошкодження.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!