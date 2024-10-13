Как пишет The New York Times, по данным экспертов, подобные обстрелы являются попыткой нанести ущерб экономике Украины и повредить экспорту. В то же время враг целенаправленно бьет по продовольствию для наиболее нуждающихся в этом стран.

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Зачем Россия бьет по портовой инфраструктуре Украины

Как сообщает Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, за последние недели россияне убили и ранили 14 и 28 человек соответственно. Во время одного из последних ударов повредило жилой дом, в результате чего погиб ребенок и еще три человека.

The New York Times пишет, что удары по кораблям были направлены в основном на суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли примут меры в ответ против России". Например, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис.

"Россия непосредственно нацеливается на поставки продовольствия наиболее нуждающимся людям. Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены", – заявил главный представитель Европейской комиссии по внешним связям.

С начала полномасштабной войны, по словам заместителя премьер-министра по вопросам восстановления Украины Алексея Кулебы, россияне уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области. Только за последние три месяца Россия осуществила около 60 обстрелов по портовой инфраструктуре.

Во время таких атак, по данным издания, врагу удалось повредить по меньшей мере 22 гражданских судна и 177 единиц техники, а также вызвать ранения около 80 гражданских граждан, среди которых есть сотрудники логистических компаний, члены экипажей и работники портов.

Украинское правительство заявляет, что эти удары направлены на снижение экспортного потенциала Украины, который для зерна осуществляется в основном морским путем. По словам Кулебы, от этого прежде всего страдают развивающиеся страны, и Европа. Всего около 40 стран получают украинское зерно, в частности в Африке, Китае и на Ближнем Востоке, а также в Европе,

– говорится в материале.

По словам заместителя председателя "Украинского аграрного совета" Дениса Марчука, такая ситуация вызывает серьезное беспокойство у украинских фермеров и экспортеров, ведь сельскохозяйственный сектор является ключевым источником доходов для бюджета Украины.

Как говорит чиновник, если России удастся "выбить" Украину из этого процесса, российским захватчикам удастся заключать выгодные сделки по продаже собственного урожая и пополнять бюджет для военных целей, которые они будут использовать в агрессии.

Напомним, Плетенчук объяснял, что ракетные удары являются единственной возможностью россиян повлиять на портовую инфраструктуру. По словам Плетенчука, враг периодически прибегает к такой тактике. Спикер ВМС отмечал, что своей цели россияне не достигают.