Як пише The New York Times, за даними експертів, подібні обстріли є спробою завдати шкоди економіці України та зашкодити експорту. Водночас ворог цілеспрямовано б'є по продовольству для країн, що найбільше цього потребують

Дивіться також Ворог ввечері запускав дві ракети по Одещині: в ОВА розповіли про наслідки

Навіщо Росія б'є по портовій інфраструктурі України

Як повідомляє Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні, за останні тижні росіяни вбили та поранили 14 та 28 людей відповідно. Під час одного з останніх ударів пошкодило житловий будинок, внаслідок чого загинула дитина та ще троє осіб.

The New York Times пише, що удари по кораблях були спрямовані здебільшого на судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії". Наприклад, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс.

"Росія безпосередньо націлюється на постачання продовольства найбільш нужденним людям. Усі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути негайно припинені", – заявив головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків.

З початку повномасштабної війни, за словами заступника прем'єр-міністра з питань відновлення України Олексія Кулеби, росіяни знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області. Лише за останні три місяці Росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі.

Під час таких атак, за даними видання, ворогу вдалося пошкодити щонайменше 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, а також спричинити поранення близько 80 цивільних громадян, серед яких є співробітники логістичних компаній, члени екіпажів та працівники портів.

Український уряд заявляє, що ці удари спрямовані на зниження експортного потенціалу України, який для зерна здійснюється в основному морським шляхом. За словами Кулеби, від цього насамперед страждають країни, що розвиваються, і Європа. Загалом близько 40 країн отримують українське зерно, зокрема в Африці, Китаї та на Близькому Сході, а також у Європі,

– йдеться у матеріалі.

За словами заступника голови "Української аграрної ради" Дениса Марчука, така ситуація викликає серйозне занепокоєння в українських фермерів та експортерів, адже сільськогосподарський сектор є ключовим джерелом доходів для бюджету України.

Як каже чиновник, якщо Росії вдасться "вибити" Україну з цього процесу, російським загарбникам вдасться укладати вигідні угоди з продажу власного врожаю і поповнювати бюджет для військових цілей, які вони використовуватимуть в агресії.

Нагадаємо, Плетенчук пояснював, що ракетні удари є єдиною можливістю росіян вплинути на портову інфраструктуру. За словами Плетенчука, ворог періодично вдається до такої тактики. Речник ВМС наголошував, що своєї мети росіяни не досягають.