Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, ракетні удари є єдиною можливістю росіян вплинути на портову інфраструктуру.

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Які наслідки атаки на порт Одеси

Раніше повідомлялося, що під час атаки балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Внаслідок удару загинув громадянин України, а п'ятеро іноземців зазнали поранень.

Жодне з цих суден не отримало якихось настільки критичних ушкоджень, щоб вони вийшли з ладу. У будь-якому разі, ми цю тему недоноразово обговорювали – те, що ворог, не маючи успіху безпосередньо в морі та на суходолі, на Південному напрямку, в нього залишається лише одна можливість – наносити удар повітряним шляхом, задіюючи авіацію, дрони, ракетне озброєння,

– повідомив Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, ворог періодично вдається до такої тактики. Речник ВМС наголосив, що своєї мети росіяни не досягають, але намагаються впливати на українську портову інфраструктуру.

Попри це об'єм перевезень з порту Одеси не зменшується.