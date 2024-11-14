Представитель ГПСУ рассказал, какую пограничную область Украины обстреливают больше всего. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на этер "Мы – Украина".

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Какой регион обстреливают больше всего

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, ежедневные обстрелы украинских приграничных регионов – Сумской, Черниговской и Харьковской областей продолжаются. Он отметил, что враг использует, в частности, артиллерию и ударные беспилотники.

По его словам, больше всего атак испытывает именно Сумщина. Он пояснил, что там российские оккупационные войска регулярно применяют авиацию для нанесения ударов по пограничным общинам.

Россия постоянно обстреливает украинские территории. Она применяет для этого различные виды вооружений. В частности, ракеты и ударные беспилотные аппараты. Часто целью вражеских атак становятся гражданские объекты.

В частности, 12 ноября враг атаковал Сумскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Российская армия цинично ударила по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины.

Местные власти напомнила жителям Сумщины, что следует соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.