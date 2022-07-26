Девушке пришлось спасать раненую маму и обеспечить ей выезд из города. Когда Настя с матерью покидали город, отец оставался в местной больнице. Что с ним – семья не знает до сих пор. Об этом Настя рассказала в интервью для проекта СВОИ на 24 канале.

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Настя жила с родителями в центре города и слышала обстрелы постоянно. Сначала взрывы раздавались далеко и семья к ним привыкла, а когда стали громче и чаще – пересиживали в туалете.

Пока с семьей был папа, девушки не хотели уезжать, хотя дядя Насти настаивал на этом и девочка сама уговаривала родителей, но они не хотели. Но все изменилось после 21 марта.

Родители были в магазине, когда туда прилетела ракета

Дрожащим голосом Настя вспомнила, что в 9 часов утра 21 марта родители ушли в магазин, немного далеко от дома.

Они просто скрылись. Я ждала их до 6 вечера, но не дождалась. Оказалось, что туда прилетела ракета. Родители были в магазине как раз в этот момент. Мама получила ранения осколками, она лежала и звала папу. Он слышал ее крики, но ему было так больно, что ничего не смог сказать. Его также ранило,

– рассказала девочка.

После обстрела их госпитализировали в больницу.

Девочка спасла маму, но о судьбе папы не знает

Папа потом в реанимации уже начал что-то говорить. Сейчас я о нем ничего не знаю, мне не говорят, где он, жив ли, может, умер. А вот маму я вывезла и спасла,

– сказала 14-летняя Настя.

Ее мама пробыла в больнице 2 недели и все это время ребенок проживал у соседки. В больнице не было света, воды и всех пациентов выписывали. После этой ситуации девушки решили покинуть родной город. Автобусом добрались до Днепра, а через некоторое время отправились поездом во Львов.

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