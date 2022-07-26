Дівчинці довелося рятувати поранену маму й забезпечити їй виїзд з міста. Коли Настя з мамою покидали місто, батько залишався у місцевій лікарні. Що з ним – сім'я не знає й досі. Про це Настя розповіла в інтерв'ю для проєкту СВОЇ на 24 каналі.

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Настя жила з батьками у центрі міста й чула обстріли постійно. Спершу вибухи лунали далеко і сім'я до них звикла, а коли стали гучними й частішими – пересиджували у туалеті.

Поки з сім'єю був тато, дівчата не хотіли виїжджати, хоч дядько Насті наполягав на цьому і дівчинка сама вмовляла батьків, але вони не хотіли. Але все змінилося після 21 березня.

Батьки були в магазині, коли туди прилетіла ракета

Тремтячим голосом Настя пригадала, що о 9 годині ранку 21 березня батьки пішли в магазин, що трохи далеко від дому.

Вони просто зникли. Я чекала їх до 6 вечора, але не дочекалась. Виявилось, що якраз туди прилетіла ракета. Батьки були в магазині саме в цей момент. Мама отримала поранення осколками, вона лежала й кликала тата. Він чув її крики, але йому було так боляче, що нічого не зміг сказати. Його також поранило,

– розповіла дівчинка.

Після обстрілу їх госпіталізували до лікарні.

Дівчинка врятувала маму, але про долю тата не знає

Тато потім в реанімації вже почав щось казати. Зараз я про нього нічого не знаю, мені не кажуть, де він, чи живий, чи, може, помер. А от маму я вивезла і врятувала,

– сказала 14-річна Настя.

Її мама пробула в лікарні 2 тижні й весь цей час дитина проживала в сусідки. У лікарні не було світла, води та всіх пацієнтів виписували. Після цієї ситуації дівчата вирішили покинути рідне місто. Автобусом дісталися до Дніпра, а через деякий час вирушили потягом до Львова.

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