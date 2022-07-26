Саме таку тактику вони продовжують, щоб закріпитися на Луганщині. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

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Попіл від українських міст

За словами керівника області, ворог розбиває одразу по декілька вулиць. Так окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини. За 25 липня вони поцілили чотирма ракетами в ціль. Також організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вийшло трохи наблизитися.

Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні,

– зауважив Гайдай.

Він переконаний, що такі дії є доказом того, що росіянам байдуже на майбутнє цих міст та сіл.

росіяни знищують наші міста / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Наміри росії

Гайдай також зауважив, що вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу області. росіяни хочуть її перетнути, тому жертвують усіма резервами та спалюють села на Луганщині та Донеччині.

"Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", – каже він.

За минулу добу наші воїни на цьому напрямку відбили чотири штурми з боку росіян. Ще на одному напрямку тривають бої.

Десятки населених пунктів ворог обстрілював із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. В районах вісьмох із них використовував авіацію.

Руйнування на Луганщині

Регіон постраждав від російської навали, мабуть, найбільше з усіх. Окупанти продовжують його руйнувати далі. Сергій Гайдай розповідав, що в тій частині області, де проходили активні бойові дії, критична інфраструктура зруйнована на 100%. Системи постачання газу, води, електрики, каналізацію – усе це потрібно відновлювати з нуля.

Крім того, обстріли та руйнування продовжуються. Адже, як казав Гайдай, ворог намагається знову наступати на великі міста Донеччини. Та йому ніяк не вдається просунутись на Луганщині, тому він її просто стирає з лиця землі.

Пропагандистські ЗМІ також повідомляли, що загарбники вирішили перейменували Сєвєродонецьк. Його нова назва – "Сєвєрослонецьк". Сергій Гайдай назвав їх нацією ідіотів.

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