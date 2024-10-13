Об этом заявил представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Уменьшение активности авиации на Сумщине

Мы наблюдали, что когда была большая облачность, снизилось практически вдвое применение врагом именно авиационной компоненты. А это то, что враг наиболее интенсивно использует – КАБы, FPV-дроны, сбросы с беспилотников,

– рассказал Мысник.

По его словам, с помощью беспилотников российские войска, в частности, проводят разведку в Сумской области.

"А артиллерия без разведки не действует сейчас", – добавил военный.