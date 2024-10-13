Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Зменшення активності авіації на Сумщині
Ми спостерігали, що коли була велика хмарність, знизилось практично вдвічі застосування ворогом саме авіаційної компоненти. А це те, що ворог найбільш інтенсивно використовує – КАБи, FPV-дрони, скиди з безпілотників,
– розповів Мисник.
За його словами, за допомогою безпілотників російські війська, зокрема, проводять розвідку в Сумській області.
"А артилерія без розвідки не діє зараз", – додав військовий.