Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Зменшення активності авіації на Сумщині

Ми спостерігали, що коли була велика хмарність, знизилось практично вдвічі застосування ворогом саме авіаційної компоненти. А це те, що ворог найбільш інтенсивно використовує – КАБи, FPV-дрони, скиди з безпілотників,

– розповів Мисник.

За його словами, за допомогою безпілотників російські війська, зокрема, проводять розвідку в Сумській області.

"А артилерія без розвідки не діє зараз", – додав військовий.