Украина работает над тем, чтобы получить автотрансформаторы, обеспечивающие питание и снабжение электроэнергией. Об этом 24 каналу рассказала советница министра энергетики, чрезвычайная и полномочный посол Лана Зеркаль.

Важно Сколько еще продлятся аварийные отключения света, если не будет новых атак России

Остановит ли Россия атаки нашей энергетической системы

По ее словам, соответствующие автотрансформаторы не являются оборудованием, лежащим на складах – они изготавливаются под заказ. Поэтому нашему государству было тяжело работать над тем, чтобы получить заказ в первую очередь.

В то же время, российские захватчики будут продолжать свои попытки полностью уничтожить нашу критическую инфраструктуру, ведь от них не стоит ожидать чего-то другого.

Я не жду от россиян ничего хорошего и никогда не ждала. К сожалению, все мои прогнозы сбылись, несмотря на то, что я очень хотела бы ошибаться,

– констатировала советница министра энергетики.

Зеркаль предположила, прекрастит ли Россия обстрелы нашей энергосистемы: смотрите видео

Украинцы перестанут чувствовать удары России по энергосистеме

Политолог Игорь Рейтерович также отметил, что удары страны-агрессора по энергетическим объектам Украины, вероятно, будут продолжаться. Однако рано или поздно атаки России перестанут влиять на украинскую энергосистему так сильно, как это происходит сейчас.

По мнению политолога, это может быть связано с 2 факторами, а именно:

Во-первых, силы противовоздушной обороны Украины, которые не дают вражеским ракетам и дронам достичь цели, эффективно работают.

Во-вторых, увеличивается количество вооружения, которое требуется ВСУ, чтобы снизить эффект от российских атак. Тем более что украинские военные уже умеют пользоваться западными системами ПВО.

Рейтерович подчеркнул, что наступит переломный момент, через который россияне уже не смогут переступить. Кроме того, западные партнеры передают нам генераторы и другие вещи, которые крайне необходимы перед зимой.

У России не будет необходимых ресурсов, чтобы создать вал этих ракет или беспилотников, и окончательно вывести из строя нашу энергетическую систему.

– сказал политолог.