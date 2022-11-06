Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, вероятно удары по энергетическим объектам будут продолжаться.

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Однако рано или поздно атаки России перестанут влиять на энергосистему Украины так сильно, как это происходит сейчас.

Когда российские атаки будут меньше влиять на энергосистему Украины

Как отметил Рейтерович, это может быть связано с 2 факторами.

Во-первых, хорошо работают специалисты украинской ПВО, которые не дают вражеским ракетам и дронам достичь цели.

Во-вторых, увеличивается количество вооружения, которое нужно Украине для того, чтобы снизить эффект от российских атак. Тем более что украинские военные уже умеют пользоваться западными системами ПВО.

Политолог считает, что придет переломный момент, через который россияне уже не смогут переступить.

В России не будет необходимых ресурсов, чтобы создать вал этих ракет или беспилотников, и окончательно вывести из строя нашу энергетическую систему,

– сказал Рейтерович.

Вдобавок партнеры передают Украине генераторы и другие вещи, которые крайне необходимы перед зимой.

"Люди стали еще злее на россиян"

Рейтерович убежден, что Россия не получает того, на что рассчитывает, атакуя объекты критической инфраструктуры. В частности, Кремлю не удалось добиться самого главного эффекта – психологического.

Россияне получили ответную реакцию. В Украине не было никаких криков или требований к нашей власти садиться за стол переговоров с Россией. Люди, наоборот, стали еще злее на россиян,

– подчеркнул политолог.

"Путин недалеко ушел от Гитлера"

Несмотря на это, по словам Рейтеровича, оккупанты будут продолжать циничные атаки на украинскую инфраструктуру. Он провел аналогию с нацистской Германией 1944, когда всем уже было понятно, что страна проиграла в войне.

Однако при этом Гитлер до конца своей жизни отдавал приказы бить по Лондону ракетами Фау-2. Он считал, что это могло повлиять на граждан Великобритании, и те могли бы потребовать переговоров и мира с Германией.

Это абсолютно логика Путина. Он здесь недалеко ушел от того же Гитлера. Путин тоже считает, что все равно переломит ситуацию,

– сказал политолог.

Рейтерович добавил, что российский диктатор надеется давить не только на Украину, но и другие страны, которые могут побудить Киев сесть за стол переговоров.

Действительно ли в США намекают Украине на переговоры с Россией

По информации The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена в приватном формате просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Как отметил политолог, к этому материалу нужно относиться спокойно.

Не надо делать далеко идущих выводов о том, что отношение американских элит или самого Байдена к событиям в Украине изменилось. Как только в США закончатся выборы в Конгресс и частичные выборы в Сенат, таких заявлений будет гораздо меньше,

– сказал Рейтерович.

Могут ли партнеры подталкивать Украину к миру

По его словам, не исключено, что и в других странах-партнерах Украины есть часть политической элиты, выступающей за необходимость начала переговоров между Украиной и Россией.

"Однако есть условия, только после выполнения которых Украина готова сесть за стол переговоров с Россией. Также есть официальная позиция всех наших партнеров по поводу того, что именно Украина будет решать, когда, как и на каких условиях начинать переговоры с врагом", – отметил политолог.

Игорь Рейтерович рассказал о последствиях обстрелов энергетической инфраструктуры Украины: смотрите видео

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