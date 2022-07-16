Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, а также Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Киевской. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.
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Ракетные удары по украинским городам
Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесчине с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, со Ставропольского направления. Вражеская ракета (предварительно Х-101) попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар на площади около 1000 м2. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.
Вчера вечером удалось сбить ракету в небе Белоцерковского района Киевской области. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле.
В тот же вечер раздавались взрывы в районе Кременчуга, но пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших.
Также россияне выпустили 6 ракет по Днепру. 4 из них удалось сбить, однако 2 попали в промышленное предприятие и улицу рядом. К сожалению, 3 человека погибли. Еще 16 получили ранения. Возгорание на предприятии до сих пор локализируют – там детонация.
Кроме того, ночью "прилеты" российских ракет были в городе Чугуев Харьковской области. В результате обстрела был частично разрушен жилой многоквартирный дом, пострадали 4 человека. На месте до сих пор работают спасатели. Уже известно о 3 погибших.
Также оккупанты нанесли 4 ракетных удара по позициям ВСУ в Луганской области. Авиаудары нанесли по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней – ракетно-авиационный удар.
Сегодня утром в Донецкой области было 6 ударов по Константиновке. Ракеты разрушили дома в частном секторе.
Артиллерийские и минометные обстрелы
Черниговщина: Ночью был минометный обстрел территории возле села Железный Мост (Новгород-Северский район). Обошлось без потерь и разрушений.
Сумщина:
- За прошедшие сутки в Сумской области – 10 минометных прилетов по Шалыгинской общине.
- Глуховская община: россияне открывали огонь из минометов, обстреливали из реактивной артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, 4 – ранены.
- Середино-Будскую общину вчера обстреляли из минометов, было 4 взрыва.
- Белопольская община: были прилеты из ствольной артиллерии и минометов. В результате обстрелов три человека ранены.
- Утром 16 июля оккупанты трижды обстреляли из минометов общины Шосткинского района. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Днепропетровщина:
- Сегодня утром россияне обстреляли из "Градов" Никополь. Повреждены 12 многоэтажных домов, школа и ПТУ. Один человек ранен. Спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, 2 человека находятся под завалами.
- В Криворожском районе обстреляли три общины – Зеленодольскую, Апостоловскую и Широковскую. В селе Шестерня повреждены дома. Без пострадавших.
Харьковщина: по области в течение суток оккупанты обстреливали Дергачевский, Изюмский районы.
Луганщина:
- Кроме ракетных ударов, по нашим позициям совершили три артиллерийских атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.
- За прошедшие сутки зарегистрировано 13 фактов разрушения домов местных жителей, административного здания, магазина и другого имущества граждан. Также зарегистрировали гибель женщины, умершей в результате одного из артиллерийских обстрелов за предыдущий период.
- Для размещения структур квазиреспублики боевики и представители оккупационных войск россии захватили в регионе 7 административных зданий.
Николаевщина:
- В Николаевском районе вчера вечером были обстрелы села Лиманы Галицыновской общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры.
- В течение дня были обстрелы в Широковской общине Баштанского района. Разрушен один жилой дом, повреждены – три. Два человека ранены.
- Сегодня ориентировочно в 04:00 были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
- Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
За сутки в Донецкой области 8 погибших
Оккупанты продолжают разрушать населенные пункты Донецкой области. Под огнем:
- Авдеевка (жилой сектор, помещение АКХЗ);
- Бахмут (рынок, жилищный сектор);
- Горняк (жилой сектор);
- Краматорск (жилой сектор, разрушили ракетой центральную площадь города);
- Красногоровка (жилой сектор);
- село Верхнекаменское (жилой сектор);
- село Островское (жилой сектор);
- село Новомарково (поле).
Ночью во время обстрела был поврежден частный дом в Северске – один человек получил ранения.
За сутки в области погибли 8 человек. Еще 14 получили ранения.
Какая ситуация в Херсонской области
Ситуация в области остается напряженной. Взрывы, обстрелы, пожары и поврежденная инфраструктура. Из-за боевых действий критическая ситуация в пригородах Херсона, Каховском и Бериславском районах. К сожалению, есть раненые и убитые мирные жители.
Кроме того, ежедневно СБУ и правоохранители фиксируют новые случаи коллаборанства и открывают уголовные производства в отношении таких лиц. В большинстве случаев все, кто сотрудничает с оккупантами, из круга общения гауляйтера Владимира Сальдо.
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