Соответствующие комментарии россияне начали оставлять под сообщениями о Днепре. Атаку на город россия совершила вечером 15 июля.

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россияне в комментариях пишут почти все тезисы в стиле российской пропаганды. В частности, что:

  • "подарок от всех россиян от наших военных к пятнице. Надо отмечать";
  • "красота";
  • "супер";
  • "люблю на такое смотреть".

В таком "возвышенном" настроении россияне в комментариях обзывают украинцев. Также традиционно пытаются унизить украинский язык, прося в комментариях употребить украинскую нецензурную лексику.

В общем, комментарии циничны и прописаны как по путинской методичке.

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