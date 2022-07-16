Відповідні коментарі росіяни почали залишати під дописами про Дніпро. Атаку на місто росія здійснила ввечері 15 липня.

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Росіяни у коментарях пишуть чи не всі тези у стилі російської пропаганди. Зокрема, що:

  • "подарунок від усіх росіян від наших військових до п'ятниці. Треба відзначати";
  • "краса";
  • "супер";
  • "люблю на таке дивитися".

У такому "піднесенову" настрої росіяни у коментарях обзивають українців. Також традиційно намагаються принизити українську мову, просячи у комантарях вжити українську нецензурну лексику.

Загалом, коментарі цинічні та прописані ніби за путінською методичкою.

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