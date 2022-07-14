Російські пропагандисти, зокрема владімір соловйов, заявив, що росіяни 14 липня поцілили по нібито військовій частині на Вінниччині.

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У такий спосіб вони виправдовують обстріл цивільних об'єктів у Вінниці, де вже загинула дитина. Загалом повідомляють вже про 8 загиблих.

Вражає те, що окупанти навіть не можуть нормально збрехати – на відео, яке репостить той же соловйов, чудово видно Будинок офіцерів і монумент з літаком, що розташований у центрі Вінниці.

Російські пропагандисти навіть не спромоглися загуглити, що таке "Дім Офіцерів" у Вінниці. Варто пояснити, що це культурний центр. Простою мовою – театр. Тож влучили вони, як і завжди, у цивільних.

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Головне про ракетний удар по Вінниці

У Вінниці 14 липня сталися вибухи й пожежі внаслідок ракетного удару росіян по центру міста, відомо про 8 загиблих і 6 поранених. За різними даними, пролунало чи 2, чи 3 – 4 вибухи. Було влучання ракет у районі центру, над містом здіймається дим. Відомо, що 4 ракети над областю збили сили ППО.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Вінниці. Президент назвав це черговим терористичним актом.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?,

– написав Зеленський.

Також український президент назвав росіян – нелюдами. "Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", – додав глава держави та опублікував відео наслідків обстрілу.