Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает 24 канал.

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Он допустил, что враг захочет использовать Новый год для ударов по нашей энергосистеме. В то же время Галущенко отметил, что сейчас трудно спрогнозировать силу обстрела на его возможные последствия, а значит, говорить о ликвидации их еще рано.

Но мы очень надеемся на работу наших ВСУ. И если посмотреть на последние обстрелы, то процент ликвидации (ракет и дронов – 24 канал) и защиты объектов энергетической инфраструктуры достаточно высок,

– отметил Герман Галущенко.

Будет ли свет на Новый год

Министр энергетики подчеркнул, что в отсутствие обстрелов и достаточного количества мощностей украинцы могут рассчитывать на бесперебойную подачу электроэнергии в Новогоднюю ночь. Энергетики сделают все возможное для этого.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что российские оккупанты не способны погрузить Украину в тотальный блекаут. Даже если они и выпустят все свои ракеты одномоментно, то все равно электроснабжение со временем возобновят.

В каких регионах зимой ждать самую сложную ситуацию со светом

В Украине на протяжении зимы сложная ситуация с электроснабжением может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом – в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако в этот список могут добавляться другие города и области по мере того, куда противник будет наносить удары.

Экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин считает, что зима будет тяжелой. Однако уже через 2-3 месяца ситуация должна стабилизироваться.