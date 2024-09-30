Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он добавил, что только в течение суток оккупанты нанесли 393 удара по Запорожью и области, передает 24 Канал.

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Федоров рассказал о ситуации в Запорожье

Председатель ОВА сообщил, что многие жители Запорожья рассматривают возможность эвакуироваться в более безопасные места, ведь Россия регулярно атакует город. Кроме того, враг начал терроризировать Запорожье управляемыми авиабомбами.

В общем, только за прошедшие сутки российская армия нанесла по городу и области 393 удара из различного вооружения. В результате обстрелов ранения получили 16 человек.

Хотя сейчас ОВА и военные пытаются найти решение, как противодействовать российским УАБам и постоянным обстрелам, местные жители размышляют над эвакуацией.

Мы видим, что большое количество жителей Запорожья рассматривают возможность выехать в более безопасные места,

– рассказал Федоров.

Стоит отметить, что оккупанты впервые нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью поздно вечером 22 сентября.

За несколько дней, 29 сентября, российская армия цинично нанесла массированные авиаудары по городу. Враг выпустил не менее 13 УАБов по городу. В результате массированной атаки ранения получили 16 человек, среди которых – двое детей.