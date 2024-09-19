Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что 17 сентября был один из самых масштабных обстрелов КАБами за последние 3,5 месяца.

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Ежедневно обстреливают прифронтовые регионы

Из-за обстрелов, произошедших за последние сутки в Запорожье, погибла 74-летняя женщина, также есть трое раненых – две 67-летние пенсионерки и мужчина, который отказался от госпитализации. Пострадавшим, по словам депутата, оказали необходимую помощь. Сейчас их состояние стабильное.

Последствия этого обстрела ужасные. Россияне "стерли" частные дома, также попали в многоквартирный двухэтажный дом. Уже закончилась поисково-спасательная операция. Людям, чьи дома пострадали, обещают оказать помощь, в частности, с привлечением международных партнеров,

– объяснила журналистка.

Враг два дня подряд бил КАБами по Камышеваской общине и под атакой оказался поселок Юльевка Запорожского района, где также катастрофические последствия обстрелов – дома разрушены до основания.

Также оккупанты почти ежедневно обстреливают гражданское население прифронтовых регионов Запорожской области из артиллерии. Кроме того, россияне используют для осуществления атак "Шахеды".

Россияне для ударов по Запорожской области применяют почти все, что имеют. Предположительно это может быть связано с тем, что они пытаются расширять возможности для дальнейших боевых действий. Из-за этого больше всего страдают именно прифронтовые регионы,

– отметила Алиса Сысоева.

Что известно об обстрелах Запорожской области