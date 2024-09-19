Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зазначивши, що 17 вересня відбувся один з наймасштабніших обстрілів КАБами за останні 3,5 місяця.
Читайте також У Запоріжжі пролунало не менше 10 вибухів, окупанти закидають місто й область КАБами
Щодня обстрілюють прифронтові регіони
Через обстріли, що відбулись за останню добу на Запоріжжі, загинула 74-літня жінка, також є троє поранених – дві 67-літні пенсіонерки і чоловік, який відмовився від госпіталізації. Постраждалим, за словами депутатки, надали необхідну допомогу. Зараз їхній стан є стабільним.
Наслідки цього обстрілу жахливі. Росіяни "стерли" приватні будинки, також поцілили в багатоквартирний двоповерховий будинок. Вже закінчилася пошуково-рятувальна операція. Людям, чиї будинки постраждали, обіцяють надати допомогу, зокрема, із залученням міжнародних партнерів,
– пояснила журналістка.
Ворог два дні поспіль бив КАБами по Комишуваській громаді і під атакою опинилось селище Юльївка Запорізького району, де також катастрофічні наслідки обстрілів – будинки зруйновані вщент.
Також окупанти майже щодня обстрілюють цивільне населення прифронтових регіонів Запорізької області з артилерії. Крім того, росіяни використовують для здійснення атак "Шахеди".
Росіяни для ударів по Запорізькій області застосовують майже все, що мають. Імовірно це може бути пов'язано з тим, що вони намагаються розширювати можливості для подальших бойових дій. Через це найбільше страждають саме прифронтові регіони,
– зауважила Аліса Сисоєва.
Що відомо про обстріли Запорізької області
- Внаслідок авіаційної атаки 17 вересня по Комишуваській громаді загинуло двоє людей, а п'ятеро зазнали поранення. Також були понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт.
- Впродовж минулої доби росіяни обстріляли з авіації 12 населених пунктів Запоріжжя, зокрема, Комишуваху, Юльївку, Григорівці, П'ятихатки та інші. Через ворожі атаки одна жінка загинула, дві жінки і чоловік зазнали поранення. Також пошкоджені приватні будинки та майно.