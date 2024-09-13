Про це повідомили російські пропагандисти, передає 24 Канал. До речі, окупанти поскаржилися, що дрони також атакували 6 регіонів Росії.

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Дрони атакували цистерни з нафтопродуктами на Запоріжжі

Загарбники заявили, що БпЛА завдали удару по трьох цистернах з нафтопродуктами в окупованому Чернігівському районі Запорізької області. Постраждалих начебто немає.

У мережі вже показали кадри наслідків атаки дронів. Зауважили, що згоріли цистерни з паливом для окупантів.

Дрони атакували цистерни з нафтопродуктами / Фото з мережі

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Потужна пожежа внаслідок атаки дронів: дивіться відео

До речі, російське міноборони також марило, що за ніч 13 вересня над 6 регіонами Росії нібито "збили 20 безпілотників".