Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко розповів про нічні вибухи. За його словами, росіяни вирішили не повідомляти про відповідні атаки у своєму зведенні.

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Вибухи на окупованих теренах та їхні наслідки

Як зазначив Андрющенко, у районі Маріуполя фіксують пряме влучання по складу з боєкомплектами та ракетами для систем ППО. Йдеться про хутір Глибоке. Це логістичний трикутник Мелекіне – Портівське – Рибацьке.

Де розташований хутір Глибоке, у районі якого лунали вибухи: дивіться на карті від Google maps

Детонація тривала до 05:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації села Портівське. Все перекрито військовими.

Водночас, за словами радника міського голови, виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса до Мангуша. Триває перебазування ворога в режимі термінової евакуації після ураження.

У Маріуполі було гучно вночі: дивіться відео з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

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Що стосується вибухів в Луганську, то вони спричинені атакою українських дронів, повідомив Андрющенко. Посадовець констатував, що влучання були, попри те що росіяни вирішили про це змовчати.

Вибухи в окупованому Луганську в ході атаки безпілотників: дивіться відео