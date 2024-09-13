Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко розповів про нічні вибухи. За його словами, росіяни вирішили не повідомляти про відповідні атаки у своєму зведенні.
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Вибухи на окупованих теренах та їхні наслідки
Як зазначив Андрющенко, у районі Маріуполя фіксують пряме влучання по складу з боєкомплектами та ракетами для систем ППО. Йдеться про хутір Глибоке. Це логістичний трикутник Мелекіне – Портівське – Рибацьке.
Де розташований хутір Глибоке, у районі якого лунали вибухи: дивіться на карті від Google maps
Детонація тривала до 05:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації села Портівське. Все перекрито військовими.
Водночас, за словами радника міського голови, виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса до Мангуша. Триває перебазування ворога в режимі термінової евакуації після ураження.
У Маріуполі було гучно вночі: дивіться відео з телеграм-каналу "Андрющенко Time"
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