Що відомо про вибухи в Запоріжжі увечері 17 вересня
Про вибухи в місті повідомили кореспонденти Суспільного о 21:26. Згодом це підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області,
– написав він.
За кілька хвилин до цього очільник ОВА повідомив, що існує загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
Нові вибухи пролунали о 21:33.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Паралельно із Запоріжжям ворог закидає КАБами Донеччину та Сумщину.