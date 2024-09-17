Таку думку висловив 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що потенціал російської армії сьогодні порівняно з початком війни збільшився. Противник зумів перевести свою економіку на воєнні рейки.

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Прагне миру

Водночас з початку війни Росія зазнала значних втрат сучасної військової техніки і зокрема бронетехніки. Тому зросла частка старої відновленої техніки, яка була взята на озброєння російською армією.

Високий ресурсний рівень російського війська забезпечується живою силою. Росія, попри великі втрати, ще не наважується проводити тотальну мобілізацію. В цьому сенсі показовим буде перехід з 2025 на 2026 рік. Два роки Росія ще може утримуватись в умовах санкцій та ведення такої інтенсивності бойових дій. Однак вже з кінця 2023 року це все відбивається на російській економіці,

– зауважив генерал-лейтенант у відставці.

Розуміючи це, російське керівництво на чолі з Владіміром Путіним намагається спільно зі своїми союзниками, зокрема, Північною Кореєю та Іраном, зупинити ведення бойових дій і перейти до так званого миру, а фактично узаконення анексії української території.

Питання в тому, чи встигнемо

Водночас зима може бути важкою і в Україні, зокрема, через енергетичну кризу, про що пише західна преса. Якщо союзники не дозволять Києву завдавати ударів вглиб Росії далекобійною зброєю, ворог продовжить знищувати українські енергетичні системи.

Українські військові, на його думку, мають опрацьовувати декілька варіантів дій – як виконання завдань на лінії зіткнення, так і щодо прикриття об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергетичних.

"Питання у тому, чи встигнемо в повною мірою це зробити. Україна переживатиме не першу зиму під час війни, але кожна з них мала свою специфіку. До прийдешньої зими маємо готуватися і не реагувати на російську пропаганду", – зазначив Ігор Романенко.

Зверніть увагу! Видання Politico пише, що Росія "адаптує тактику авіаударів" на основі помилок, які вона здійснила у попередні спроби зруйнувати енергетику України. Росіяни імовірно планують використати ракети, які їм поставив Іран, для завдання ударів по "вузлах логістики та зв'язку". А власні ракети Росія може використати для ударів по енергетичній системі, зокрема, по розподільних станціях.