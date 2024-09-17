Як захистити підстанції, в інтерв'ю 24 Каналу розповів голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп Сергій Нагорняк.

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Укриття для підстанцій

Нагорняк переконаний, необхідно завершити укриття другого рівня захисту, які почало будувати Укренерго спільно з Агентством з відновлення на підстанціях саме Укренерго для захисту трансформаторів великої потужності.

На завершальній стадії будівництво понад 60 таких укриттів готовністю від 60 до 100 %. Голова підкомітету зауважив, коли з'явилася така ініціатива, будівництва розділили навпіл. Половину віддали Агентству з відновлення, хоча фактично це підстанція Укренерго, а половину – самому Укренерго.

"Останнє стало замовником із закупівлі робіт, і Агентство з відновлення стало закупівельником цих робіт. Агентство з відновлення закуповувало роботи за державний кошт, з державного бюджету, зі спецфонду, а Укренерго будувало такі укриття за рахунок грошей донорів, і жодної гривні з бюджету на це не витратило. Були певні суперечки між Агентством і Укренерго щодо ціни, але вартість будівництва схожа", – зазначив нардеп.

Сергій Нагорняк наголосив, що ці будівництва важливо завершити до зими. Росіяни 26 серпня прицільно стріляли безпосередньо по підстанціях Укренерго.

За словами нардепа, на тих підстанціях, де вже збудований захист трансформаторів великої потужності, вдалося зберегти обладнання від дронових атак, вибухових хвиль ракетних атак, а також від уламків.

26 серпня окупанти застосували й касетні боєприпаси, площа ураження від яких значно більша. Водночас укриття Укренерго захищають лише трансформатори великої потужності. Решту території підстанцій фізично захистити нереально.

Певні вузли на території підстанції можна сховати під землю, але комплексно об'єкт можна забезпечити лише ППО чи РЕБ. Тому, на мою думку, важливо все ж таки завершити будівництво цих укриттів, що стосується Укренерго,

– зазначив голова підкомітету.

Нардеп переконаний, що більше причин витрачати кошти на всі ці сховища немає жодного сенсу. Нагорняк навів історію про те, як агентство з відновлення у 2022 році розпочало будівництво третього рівня захисту – теж на підстанціях Укренерго.

Голова підкомітету порівняв, що це саркофаги площею як футбольне поле з шаром бетону та землі. За його словами, ці будівництва на сьогодні заморожені. Роботи тривали за кошти міжнародних донорів, дуже дорого коштують і є тривалими за часом.

Співрозмовник зазначив, що на сьогодні жодного з таких саркофагів третього рівня захисту не збудовано ні агентством, ні Укренерго.

"На мою думку, також немає сенсу витрачати шалені кошти для того, аби захистити одну підстанцію, яка не впливає глобально на систему, лише на район міста", – сказав Нагорняк.