Как защитить подстанции, в интервью 24 Каналу рассказал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Сергей Нагорняк.

Смотрите также Что будет, если россияне зимой будут массированно атаковать энергетику: в Раде ответили

Укрытия для подстанций

Нагорняк убежден, необходимо завершить укрытия второго уровня защиты, которые начало строить Укренерго совместно с Агентством по восстановлению на подстанциях именно Укренерго для защиты трансформаторов большой мощности.

На завершающей стадии строительство более 60 таких укрытий готовностью от 60 до 100%. Председатель подкомитета отметил, когда появилась такая инициатива, строительства разделили пополам. Половину отдали Агентству по восстановлению, хотя фактически это подстанция Укрэнерго, а половину – самому Укрэнерго.

"Последнее стало заказчиком по закупке работ, и Агентство по восстановлению стало закупщиком этих работ. Агентство по восстановлению закупало работы за государственный счет, из государственного бюджета, из спецфонда, а Укрэнерго строило такие укрытия за счет денег доноров, и ни одной гривны из бюджета на это не потратило. Были определенные споры между Агентством и Укрэнерго по цене, но стоимость строительства похожа", – отметил нардеп.

Сергей Нагорняк отметил, что эти строительства важно завершить до зимы. Россияне 26 августа прицельно стреляли непосредственно по подстанциям Укрэнерго.

По словам нардепа, на тех подстанциях, где уже построена защита трансформаторов большой мощности, удалось сохранить оборудование от дроновых атак, взрывных волн ракетных атак, а также от обломков.

26 августа оккупанты применили и кассетные боеприпасы, площадь поражения от которых значительно больше. В то же время укрытия Укрэнерго защищают только трансформаторы большой мощности. Остальную территорию подстанций физически защитить нереально.

Определенные узлы на территории подстанции можно спрятать под землю, но комплексно объект можно обеспечить только ПВО или РЭБ. Поэтому, по моему мнению, важно все же завершить строительство этих укрытий, что касается Укрэнерго,

– отметил председатель подкомитета.

Нардеп убежден, что больше причин тратить средства на все эти хранилища нет никакого смысла. Нагорняк привел историю о том, как агентство по восстановлению в 2022 году начало строительство третьего уровня защиты – тоже на подстанциях Укрэнерго.

Председатель подкомитета сравнил, что это саркофаги площадью как футбольное поле со слоем бетона и земли. По его словам, эти строительства на сегодня заморожены. Работы продолжались за средства международных доноров, очень дорого стоят и являются длительными по времени.

Собеседник отметил, что на сегодня ни одного из таких саркофагов третьего уровня защиты не построено ни агентством, ни Укрэнерго.

"По моему мнению, также нет смысла тратить огромные средства для того, чтобы защитить одну подстанцию, которая не влияет глобально на систему, только на район города", – сказал Нагорняк.