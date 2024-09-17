Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що брак механізованої техніки впливає на успішні наступальні дії противника. Країна-агресорка поступово наближається до кризи військово забезпечення.

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Ускладнення ситуації для Росії

Олександр Коваленко зауважив, що без техніки росіяни не зможуть проводити такі наступальні дії, які тривали протягом 2024 року.

Україна перебуває в обороні, але ЗСУ такими діями виснажують російський військовий потенціал. Це має свої результати.

Я думаю, що у 2025 році виснаження буде на такому рівні, що росіяни на деяких напрямках не зможуть одночасно наступати та оборонятися. Саме тоді можна буде говорити про контрнаступальні дії Сил оборони,

– висловися він.

Хто може підтримати Росію

Військово-політичний оглядач зазначив, що Росія має тісні зв'язки з Іраном та Північною Кореєю. Однак Іран за період військового співробітництва не передавав техніку для потреб Кремля.

Північна Корея може надати Росії все необхідне, але її ресурси та потенціал обмежені. Їх може вистачити на три місяці інтенсивних бойових дій. А після цього що? Це не боєприпаси мільйонами передавати, адже техніка має зовсім інше значення,

– сказав Коваленко.

Він підкреслив, що поки не було зафіксовано жодної військової одиниці з інших країн світу на озброєнні у російських підрозділах.