Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

Дивіться також Росія в День рятувальника вдарила по працівниках ДСНС та вбила командира відділення

Наслідки обстріли Запорізької області

Внаслідок атаки постраждала Комишуваська громада. Очільник військової адміністрації розповів, що там понівечені кілька приватних будинків та об'єкт інфраструктури.

Попередньо, двоє людей загинули, п'ятеро поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами,

– повідомив Федоров.

Він наголосив, що наразі правоохоронці ще встановлюють всі деталі терористичної атаки.